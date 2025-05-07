صحيفة عبرية: شجار عنيف بالحجارة والسلاح بين مجندات إسرائيليات في غلاف غزة

وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن شجارًا وقع بين مجموعتين من المجندات في وحدة المدفعية بغلاف غزة، ما أدى إلى موجة أعمال عنف خطيرة بين المجموعتين تخللها تحرش ورشق حجارة وشتم وسكب مياه وتخريب معدات وتهديدات باستخدام السلاح.

وذكرت الصحيفة أن الاشتباكات بلغت ذروتها الليلة الماضية، حين تعرضت إحدى المجندات للطعن، مشيرًة إلى أن الشرطة العسكرية تحقق في الحادثة التي تُصنَّف في الجيش على أنها خطيرة واستثنائية.

وفي سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن قوات الجيش ستبقى متمركزة في المناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية المكثفة التي تم الموافقة عليها مؤخرا في القطاع، وذلك حتى تحقيق أهداف الحرب.

وتابع نتنياهو، في مقطع مصور نشره على حسابه على منصة "إكس": "لن نتراجع عن بذل الجهد ولن نتخلى عن أي شخص (الأسرى)، وهذا ما نقوم به".