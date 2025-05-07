رويترز: واشنطن وتل أبيب تناقشان إمكانية تشكيل حكومة أمريكية لإدارة غزة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن 5 مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إمكانية تشكيل حكومة انتقالية يترأسها مسؤول أمريكي تشرف على غزة بعد الحرب حتى يتم نزع السلاح.

وأشارت المصادر، إلى أن المناقشات تستهدف تشكيل إدارة من تكنوقراط فلسطينيين تقودها واشنطن ولا تشمل حماس أو السلطة، موضحة أنه في حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل إدارة بقيادة أمريكية في غزة بعد الحرب سيتم دعوة دول أخرى للمشاركة فيها.

وأكدت المصادر، أنه لا يزال من غير الواضح إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق والمناقشات لم تتقدم إلى حد النظر في الأدوار الأساسية، مضيفة "حال تشكيل إدارة أمريكية مؤقتة في غزة بعد الحرب ستكون أكبر تدخل أمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق".