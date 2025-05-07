وزير الدفاع الباكستاني: نحاول تجنّب اندلاع حرب شاملة مع الهند

القاهرة- مصراوي

حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من أن الهجوم الأخير الذي شنته الهند يمثل "دعوة لتوسيع نطاق الصراع" بين البلدين الجارين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إسلام آباد "تحاول تجنب" اندلاع حرب شاملة.

وقال آصف إن القصف الهندي المميت الذي استهدف إقليم البنجاب وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية فجر الأربعاء يُعد "انتهاكًا واضحًا".

وأضاف في حديثه لشبكة CNN: "لقد تجاوزت (الهند) حدودًا دولية. هذا انتهاك واضح، ودعوة لتوسيع الصراع وربما تحويله إلى شيء أوسع بكثير وأكثر خطورة على المنطقة".

وأكد آصف أن الجيش الباكستاني مستعد لـ"حرب شاملة" بعد أن رفعت الهند "وتيرة التصعيد" هذا الأسبوع، في ظل عقود من التوتر في واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.

وتابع: "ما سيحدث لاحقًا هو أننا مستعدون لحرب شاملة. لا يوجد أي شك في ذلك، لأن الهند تزيد من حدة هذا الصراع ومن رهاناته... لذلك لا يمكن أن نُؤخذ على حين غرة".

وأسفر الهجوم الهندي عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابة ما لا يقل عن 46 آخرين، وفقًا لمسؤول عسكري باكستاني. في المقابل، قال مصدر كبير في وزارة الدفاع الهندية إن القصف الباكستاني أودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصًا على الجانب الهندي من الحدود.