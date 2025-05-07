ارتفاع حصيلة القتلى إلى 12 شخصًا في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية

القاهرة- مصراوي

قال مصدر رفيع في وزارة الدفاع الهندية لـCNN، إن عدد الضحايا جراء القصف الليلي الذي نفذته القوات الباكستانية على الجانب الهندي من خط السيطرة في كشمير قد ارتفع، حيث قُتل 12 مدنيًا وأصيب 57 آخرون.

تشهد الحدود بين الهند وباكستان على خط السيطرة تبادلًا شبه يومي لإطلاق النار منذ مذبحة السياح التي وقعت في 22 أبريل، والتي تسببت في تدهور كبير في العلاقات بين البلدين.

وكان الجيش الباكستاني قد أكد في وقت سابق أنه قصف مواقع هندية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية ليلًا، ردًا على الضربات الجوية التي نفذتها الهند على أراضيه. بينما اتهمت الهند باكستان بإطلاق النار بشكل غير مبرر عبر خط السيطرة، وهو الحدود الفعلية التي تقسم كشمير المتنازع عليها.