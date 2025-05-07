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الكرملين: روسيا وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

06:07 م الأربعاء 07 مايو 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا.

وعبّر بوتين عن ارتياحه لتطور العلاقات مع فنزويلا، خلال اجتماع مع مادورو في الكرملين، قائلا: "إننا راضون عن كيفية تطور علاقاتنا، لأنك (مادورو) شخص تولي قدرا كبيرا من الاهتمام بهذا الأمر".

وأشار بوتين، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى 80 لتدشين العلاقات بين موسكو وكاراكس، إذ وصفها بأنها علامة فارقة في العلاقات المشتركة

قال بوتين إن هذا العام لا يُصادف الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى فحسب، بل يُصادف أيضًا مرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وكاراكاس، والتي وصفها بأنها علامة فارقة في العلاقات الثنائية القائمة

وأوضح بوتين أن مجالات إن الطاقة والنقل والأدوية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمجالات الإنسانية هي مجالات واعدة للغاية للتعاون الثنائي.

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دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اتفاقية شراكة بين روسيا وفنزويلا روسيا فنزويلا الرئيس الفنزويلي
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