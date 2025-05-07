فرنسا تُعلن تعزيز التعاون الدفاعي مع ألمانيا

باريس - (د ب أ)

أعلنت فرنسا اعتزام تعاونها مع ألمانيا في قضايا الدفاع والتسلح بشكل أكبر مما كان عليه الحال في السابق.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الأربعاء:" سنعمل على تسريع برامجنا الألمانية-الفرنسية، وتطوير قدرات جديدة، وسنؤسس مجلسًا ألمانيًا-فرنسيًا للدفاع والأمن يتجاوز قضايا الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى".

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس للعاصمة الفرنسية؛ وهي أول زيارة خارجية يقوم بها بعد انتخابه أمس الثلاثاء.

وأوضح ماكرون أن الغرض من إنشاء هذا المجلس الأمني الجديد هو تقديم حلول عملية للتحديات الاستراتيجية المشتركة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "سنطلق أيضًا برنامجًا ألمانيًا-فرنسيًا للابتكار في مجال الدفاع، من أجل المساعدة على تقديم ابتكارات ثورية ضرورية لحروب المستقبل".

وأكد ماكرون على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الدفاع، مشيرًا إلى وجوب العمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد الخاصة والعامة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي.