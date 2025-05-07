إيران ترحب بوقف الهجمات الأمريكية على اليمن

وكالات

رحبت إيران باتفاق وقف الهجمات المتبادلة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلنته سلطنة عمان أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بوقف الهجمات الأمريكية على اليمن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتوقف عن قصف الحوثيين.

وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها اليوم، بصمود الشعب اليمني في نصرة فلسطين ومقاومته العدوان الأمريكي المتكرر على مدى العام الماضي، مؤكدة أن وقف الهجمات الأمريكية لا يغير حقيقة أن واشنطن شريكة في الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب اليمني.

وأمس الثلاثاء، وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن.

وقال ناطق في وزارة الخارجية العُمانية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، إنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع (الجانبين) بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين".