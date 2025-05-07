بعد إعلان ترامب وفاة 3.. إسرائيل تؤكد بقاء 24 أسيرًا على قيد الحياة

وكالات

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها أمس الثلاثاء، بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، اهتمامًا واسعًا في إسرائيل.

وسارعت وسائل إعلام إسرائيلية إلى التأكيد على أنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي لدى الحكومة الإسرائيلية بشأن صحة ما قاله ترامب.

ومن جانبه، كذب مسؤول إسرائيلي، حديث ترامب بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين مازالوا على قيد الحياة، مؤكدًا أنهم 24 أسيرًا وليس 21.

وقال جال هيرش، المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى، في منشور على منصة "إكس"، إن "حركة حماس الفلسطينية تحتجز 59 أسيرًا منهم 24 على قيد الحياة و35 قتيلًا، وهي أرقام لم تتغير قبل أن يتحدث ترامب، وحتى اليوم".

وأضاف: "جميع عائلات الأسرى الإسرائيليين يتم دائمًا مدهم بالمعلومات المتوفرة لدينا عن أحبائهم".

وتفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما تم تداوله عبر وسائل الإعلام الإسرائيلي بشأن بقاء 24 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة في قطاع غزة.

وأعلن ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الثلاثاء، أنه لم يتبق سوى 21 أسيرًا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة، قائلًا: "قالوا إن 24 فقط على قيد الحياة، وأنا الآن أصحح... أقول 21 لأنه حتى اليوم، أصبح العدد 21. وقد مات ثلاثة. لذا فإن هذا الوضع مروع".

وأضاف "هؤلاء شباب، والشباب لا يموتون. يموت كبار السن، لكن الشباب لا يموتون في مثل هذه الظروف"، دون أن يوضح مصدر معلوماته أو يكشف عن هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.