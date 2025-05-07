باكستان تعلن إسقاط 5 طائرات مقاتلة هندية

إسلام آباد - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن سلاح الجو لبلاده أسقط خمس طائرات مقاتلة هندية في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين الدولتين النوويتين .

وقال شريف في خطاب له أمام البرلمان إن ثلاث طائرات على الأقل من طراز رافال فرنسية الصنع كانت من بين الطائرات التي أصابتها صواريخ باكستانية ، تم إطلاقها من الجو والبر عبر الحدود الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وكانت الاشتباكات بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، قد وقعت الليلة الماضية بعد أن شنت الهند ضربات صاروخية متعددة داخل باكستان لاستهداف مخابئ الجماعات الإرهابية التي تحملها نيودلهي مسؤولية الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي في كشمير.

وقال الجيش الباكستاني إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو أربعين آخرين في هجمات هندية على ستة مواقع.

وأضاف شريف، مشيدًا برد فعل سلاح الجو لبلاده: "كانت هناك ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة هندية في الجو أثناء الهجوم، لكن سلاح الجو الباكستاني طاردها وأسقط خمسًا منها".

وأعلن مجلس الوزراء الأمني الباكستاني أن الضربات الهندية بمثابة عمل حرب، وأصدر تفويضًا للجيش بالرد في وقت سابق من اليوم، في خطوة يمكن أن تدفع منطقة جنوب آسيا إلى شفا حرب أخرى.

لكن شريف لم يتحدث عن أي تصعيد آخر في خطابه القصير في البرلمان.