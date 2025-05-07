بينهم صحفي.. استشهاد 20 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مطعم التايلندي غربي غزة

وكالات

أفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 17مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطعم التايلندي ومحيطه غربي مدينة غزة، وكان الصحفي الفلسطيني يحيى صبيح من بين الشهداء.

وأفاد مراسل قناة "روسيا اليوم، باستشهاد 20 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح إثر استهداف طائرات إسرائيلية مطعم التايلندي وسوقًا شعبيًا قربه غرب مدينة غزة شمال القطاع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52653 شهيدًا و118897 مصابًا، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.