شركات طيران خليجية تلغي رحلاتها إلى باكستان بسبب إغلاق مطارات شمال الهند

وكالات

أوقفت العديد من شركات الطيران الخليجية رحلاتها إلى باكستان، بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية، مع إغلاق المطارات في شمال الهند مما أثر أيضًا على العديد من مسارات الرحلات الجوية.

ألغت طيران الإمارات رحلاتها من دبي إلى سيالكوت ولاهور وإسلام آباد وبيشاور، اليوم الأربعاء. وقالت على موقعها الإلكتروني: "على المسافرين على متن الرحلات الملغاة عدم التوجه إلى المطار".

وقالت شركة الطيران، إن الرحلات الجوية من وإلى مدينة كراتشي الباكستانية لن تتأثر وستعمل وفقًا للجدول الزمني.

وأفادت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الأربعاء، بأنها ألغت رحلاتها إلى كراتشي ولاهور وإسلام آباد، مضيفة، في بيان: "بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إعادة توجيه بعض الخدمات الأخرى لتجنب المجال الجوي المتأثر، مما قد يؤدي إلى إطالة أوقات الرحلات".

وفي السياق ذاته، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها علقت رحلاتها مؤقتًا إلى باكستان، مشيرة إلى إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وأضافت الشركة أنها "تراقب الوضع عن كثب وستواصل إعطاء الأولوية لسلامة ركابها وطاقمها".

وفي الوقت ذاته، أصدرت شركات الطيران الهندية، بما في ذلك SpiceJet و IndiGo ، نصائح سفر بشأن إلغاء الرحلات من وإلى وجهات في شمال الهند.

وبسبب الوضع الراهن، أُغلقت مطارات في أجزاء من شمال الهند، بما في ذلك دارامشالا (DHM)، وليه (IXL)، وجامو (IXJ)، وسريناجار (SXR)، وأمريتسار (ATQ)، حتى إشعار آخر. قد تتأثر رحلات المغادرة والقادمة والرحلات اللاحقة. يُرجى من المسافرين التخطيط لرحلاتهم وفقًا لذلك والتحقق من حالة الرحلات، وفقًا لما ذكرته شركة الطيران الهندية "سبايس جيت" صباح الأربعاء.

وأعلنت شركات طيران كبرى متعددة، اليوم، أنها تعيد توجيه أو إلغاء رحلات الطائرات من وإلى أوروبا بسبب التصعيد بين الهند وباكستان، مع تحويل أكثر من 20 رحلة دولية لتجنب المجال الجوي الباكستاني، وفقًا لبيانات FlightRadar24.

ويُشار إلى أن العديد من شركات الطيران بدأت بالفعل في تجنب التحليق فوق باكستان قبل الضربات الهندية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.