أحمد الشرع في باريس.. أول زيارة رسمية للرئيس السوري لأوروبا

كتبت- سلمى سمير:



وصل الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها إلى دولة أوروبية ذات ثقل سياسي منذ توليه المنصب.

وتأتي الزيارة بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستقبل الشرع في قصر الإليزيه وسط اهتمام دبلوماسي وإعلامي واسع.

وتحمل هذه الزيارة، رسائل متبادلة بين دمشق وباريس، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى إعادة بناء العلاقات على أسس جديدة، بعد سنوات من القطيعة والتوتر في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي بيان رسمي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيؤكد خلال الاجتماع مع نظيره السوري "دعم فرنسا لبناء سوريا حرة، مستقرة، وذات سيادة، تقوم على احترام كافة مكونات المجتمع السوري دون تمييز".



ومن المرتقب أن تشهد جلسات التباحث بين الجانبين نقاشات معمقة حول عدد من الملفات الشائكة، أبرزها العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ سنوات، حيث تسعى دمشق إلى رفع شامل أو جزئي لتلك العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري وأعاقت جهود الإعمار والتنمية.