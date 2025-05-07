بينها إسبانيا والنرويج.. دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار الفوري عن غزة

وكالات

دعا وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وسلوفينيا، إسرائيل إلى رفع الحصار فورًا عن قطاع غزة.

وأعرب وزراء خارجية الـ6 دول الأوروبية، في بيان مشترك صدر عنهم اليوم الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، والعمل على احتلال القطاع بشكل كامل وتمركز قوات الجيش الإسرائيلي فيه.

وأكدوا أن هذه الخطط تعد "تجاوزًا جديدًا للحدود، وتمثل تصعيدًا جديدًا وخطيرًا، وتُهدد أي احتمالات لحل الدولتين"، محذرين من أن أي تصعيد عسكري إضافي في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل بالنسبة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويهدد حياة الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى المقاومة.

وشدد وزراء خارجية الدول الأوروبية، على رفضهم القاطع لأي تغيير ديموجرافي أو إقليمي في غزة، بما في ذلك أي مخطط من شأنه إجبار أو تسهيل التهجير الدائم لسكانها، والذي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

ولفتوا إلى معارضتهم الشديدة لأي نظام لا يضمن حصول جميع السكان على المساعدات الإنسانية، مشددين على أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي ملك للشعب الفلسطيني".

وذكر البيان الأوروبي المترك أن السلطات الإسرائيلية منعت لأكثر من شهرين وصول جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل شددت إجراءات الحصار بدلًا من تخفيفها".

ودعا البيان إسرائيل إلى رفع الحصار فورًا عن غزة، مشددًا على ضرورة تسهيل وصول الإغاثة إلى جميع المدنيين المحتاجين دون تمييز، والالتزام بالمبادئ الإنسانية الأخرى المتمثلة في الحياد والاستقلالية والنزاهة.

كما دعا السلطات الإسرائيلية إلى "ضبط النفس"، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة على نطاق واسع ودون عوائق أو تأخير، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

واختتم وزراء خارجية الدول الأوروبية بيانهم بالقول: "إن ما نحتاجه الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو استئناف وقف إطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. ونؤكد دعمنا الثابت لحل الدولتين - إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".