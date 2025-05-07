ما حجم خسائر مطار صنعاء الدولي بعد القصف الإسرائيلي؟

(وكالات)

كشف مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، اليوم الأربعاء، عن حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المطار، نافياً بشدة الادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدام المطار لأغراض غير إنسانية.

وقال المدير إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر صالات الركاب، ومبنى التموين، وست طائرات مدنية، ومدرج الإقلاع والهبوط، مشيرًا إلى أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ شديدة التدمير، مما تسبب في شلل كامل لحركة المطار وتعليق جميع الرحلات الجوية "حتى إشعار آخر".

وأوضح المسؤول أن الخسائر المادية المترتبة على الضربات تُقدر بنحو 500 مليون دولار، في وقت يعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية متفاقمة وسنوات من الحرب المستمرة، محذرًا من أن هذا الاعتداء "يضيف بعدًا جديدًا للأزمة ويعقّد المساعي الإنسانية".

وفي سياق متصل، توعد المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بردٍ قوي على التصعيد الإسرائيلي، مؤكدًا أن الجماعة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استباحة الأراضي اليمنية"، وأن الرد سيكون "بكل الوسائل المتاحة".

وشدد المتحدث على أن القضية الفلسطينية تظل أولوية لدى الجماعة، مضيفًا: "لن نقبل باستهداف اليمن دون رد، كما لن نتخلى عن دعمنا للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

ولفت إلى أن التحولات في موقف الإدارة الأمريكية مؤخرًا، لا سيما تراجع دعمها غير المشروط لإسرائيل، الذي يمثل ضغطًا حقيقيًا على تل أبيب، مؤكدًا أن هذا التحول جاء "ثمرة نقاشات مطولة عبر وسطاء، وليست استجابة طارئة".