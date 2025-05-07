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الهند تُعلن إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق 18 مطارا

01:53 م الأربعاء 07 مايو 2025

الهند

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نيودلهي - (د ب أ)

ألغت الهند أكثر من 200 رحلة جوية وأغلقت ما لا يقل عن 18 مطارًا، بما في ذلك مطار سريناجار، مؤقتًا للعمليات وسط قيود في أعقاب شن القوات المسلحة هجمات صاروخية ضد باكستان صباح اليوم الأربعاء.

وألغت شركات الطيران "إير إنديا" و"إنديجو" و"سبايس جيت"، و"إير إنديا إكسبريس" و"أكاسا إير" وعدد من شركات الطيران الأجنبية خدماتها من وإلى مطارات مختلفة، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر أنه تم إغلاق 18 مطارًا في شمال وغرب البلاد مؤقتًا.

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الهند نيودلهي مطار سريناجار
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