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مسؤول: إسرائيل قلقة من الموقف الأمريكي بشأن الهجمات على الحوثيين

01:47 م الأربعاء 07 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات الأمريكية على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، فاجأ إسرائيل.

وأكد المسؤول، أن إسرائيل قلقة من التطور في الموقف الأمريكي بشأن الهجمات على الحوثيين.

ومن جانبه، قال قيادي في جماعة الحوثي، لوكالة "رويترز"، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمريكيين لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأكد المسؤول الحوثي، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن لم يتضمن أي محادثات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، موضحًا أن سلطنة عُمان توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لوقف استهداف السفن الأمريكية.

وأمس الثلاثاء، وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن.

وقال ناطق في وزارة الخارجية العُمانية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، إنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع (الجانبين) بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين".

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إسرائيل الحوثيين دونالد ترامب
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