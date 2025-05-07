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بعد حظره.. باكستان تستعيد الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"

01:33 م الأربعاء 07 مايو 2025

باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

استعادت باكستان، اليوم الأربعاء، إمكانية الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروف سابقًا باسم "تويتر" بدون الحاجة لاستخدام شبكات خاصة افتراضية(في.بي.إن) ، مما رفع القيود المفروضة على منصة التواصل الاجتماعي.

وأعلن مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن منصة التواصل الاجتماعي يمكن الوصول إليها بدون استخدام خدمات الوكيل، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر أن موقع التواصل الاجتماعي إكس، تم حظره في باكستان ولم يعد من الممكن الوصول إليه بدون شبكات (في.بي.إن).

جاء هذا التطور في الوقت الذي شنت فيه الهند هجمات على باكستان على عدة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، في إطار الرد على هجوم كشمير الذي تتهم فيه نيودلهي باكستان بالوقوف ورائه.

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