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الحكومة الباكستانية تفوض الجيش للرد على الضربات الهندية

01:05 م الأربعاء 07 مايو 2025

باكستان

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وكالات

أكدت الحكومة الباكستانية، أن العدوان الهندي شكل خطرًا كبيرًا على خطوط طيران خليجية وهدد حياة الآلاف.

وقالت الحكومة الباكستانية، إنها فوضت الجيش باتخاذ إجراءات للرد على الضربات الهندية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن القوات المسلحة مخولة باتخاذ إجراءات مماثلة ردًا على الضربات الهندية.

وفي تصعيد خطير، شنت الهند هجمات صاروخية عبر الحدود إلى باكستان، صباح اليوم الأربعاء، إذ قالت إنها استهدفت ملاجئ الجماعات المسلحة التي كانت وراء الهجوم الذي وقع أواخر أبريل الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أودى بحياة ما لا يقل عن 26 مدنيًا.

وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم، مقتل 26 شخصًا وإصابة 46 آخرين، على الأقل في هجمات هندية على أهداف باكستانية.

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باكستان الحكومة الباكستانية الضربات الهندية
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