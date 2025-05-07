تايوان: تضرر الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني

تايبيه - (د ب أ)

ألغت شركات الطيران التايوانية ,أعادت جدولة العديد من الرحلات الجوية بين مطار تايوان تايوان الدولي والوجهات الأوروبية بعد أن أغلقت باكستان مجالها الجوي اليوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

واعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، تأثرت 10 رحلات جوية لشركة تشاينا إيرلاينز ومقرها تايوان وشركة إيفا إيرويز بإغلاق المجال الجوي الذي أعلنته إسلام آباد ردًا على الهجمات الصاروخية الهندية التي استهدفت الشطر الباكستاني من كشمير ، وفقًا لشركة مطار تاويوان الدولي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أن معظم الرحلات العشر المتأثرة كانت رحلات غادرت إلى أوروبا أمس الثلاثاء، بما في ذلك رحلات تشاينا إيرلاينز رقم سي آي61 إلى فرانكفورت، ورقم سي آي67 إلى براغ، ورقم سي آي73 إلى أمستردام، ورقم سي آي75 إلى روما، والتي توقفت فنيا في بانكوك.

كما ألغت شركة تشاينا إيرويز أيضا رحلة رقم سي آي81 ، التي كانت مغادرة إلى مطار هيثرو بلندن صباح الأربعاء.