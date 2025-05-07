استشهاد قائد ميداني في القسام بغارة إسرائيلية على لبنان

(وكالات)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، استشهاد أحد قادتها العسكريين البارزين، المهندس خالد الأحمد، القيادي في كتائب القسام، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الجيش نفذ ضربة "دقيقة" في صيدا، استهدفت خالد أحمد أحمد، زاعمًا أنه كان مسؤول العمليات لحماس في ما وصفه بـ"القطاع الغربي في لبنان".

وقال أدرعي إن القائد المستهدف كان مسؤولًا عن تنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين، وشارك، وفق ادعائه، خلال الحرب الجارية، في "نقل وسائل قتالية والتخطيط لعمليات تخريبية". وأضاف: "لقد شكلت أنشطة المدعو أحمد تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها.