وزير الخارجية التركي ونظيره الباكستاني يبحثان التصعيد الأخير مع الهند

أنقرة - (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، بحثا خلاله تطورات التصعيد الأخير بين باكستان والهند.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عن مصادر في الخارجية التركية، أن فيدان ونظيره الباكستاني دار، بحثا خلال الاتصال الهاتفي المستجدات الأخيرة عقب توتر العلاقات بين باكستان والهند.

وقد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالجام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقد أعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق اليوم، مقتل 26 شخصا وإصابة 46 آخرين على الأقل، في هجمات هندية على أهداف باكستانية.