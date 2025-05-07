الخارجية القطرية: قلقون من استمرار التصعيد بين الهند وباكستان

وكالات

ناقش وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، تطورات الأزمة بين نيودلهي وإسلام آباد وسبل حلها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن آل ثاني أعرب عن قلق دولة قطر من استمرار التصعيد بين الهند وباكستان، كما أكد دعم الدوحة كافة الجهود الرامية إلى حل القضايا بين نيودلهي وإسلام أباد سلميًا وعبر الحوار.

وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم، مقتل 26 شخصًا وإصابة 46 آخرين، على الأقل في هجمات هندية على أهداف باكستانية.

وصباح اليوم الأربعاء، شنت الهند هجمات صاروخية عبر الحدود إلى باكستان، إذ قالت إنها استهدفت ملاجئ الجماعات المسلحة التي كانت وراء الهجوم الذي وقع أواخر أبريل الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أودى بحياة ما لا يقل عن 26 مدنيًا.