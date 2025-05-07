انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء - قطاعا جنوب وشمال الإسماعيلية - عن انقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم الأربعاء، وذلك بسبب أعمال الصيانة الشهرية المجدولة.

وأوضح قطاع جنوب الإسماعيلية أن التيار سينقطع من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا عن عدد من المناطق تشمل: المنايف بأبوصوير، طريق البلاجات والواحة بأبو عطوة، الصالحية الجديدة بالقصاصين، منطقة المحطة والمدينة بالتل الكبير، وجزء من عمارات مبارك بمدينة المستقبل.

فيما أشار قطاع شمال الإسماعيلية إلى أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، ويشمل مناطق: الإرسال بحي أول خلف التأمين الصحي بالشيخ زايد، شارع الجيش بالقنطرة غرب، منطقة 7 عمارات بالقنطرة شرق، إضافة إلى القوى المحركة وبعض المناطق السكنية بشرق البحيرات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المصالح المختلفة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، مشددة على أن هذه الأعمال ضرورية لضمان تحسين جودة الخدمة واستمراريتها.