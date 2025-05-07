حُكم بالمؤبد ومخدرات بـ17 مليون جنيه.. مصرع 3 مجرمين شديدي الخطورة في قنا

كتب – علاء عمران:

شهدت محافظة قنا مواجهة أمنية حاسمة، أسفرت عن مصرع ثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وذلك في أعقاب استهدافهم داخل وكر يستخدمونه لتخزين المخدرات والأسلحة.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات دقيقة إلى أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام 3 عناصر شديدة الخطورة – هاربين من أحكام مؤبدة ومتهمين في قضايا "مخدرات، استعمال قوة، سلاح، قتل عمد" – بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. أحدهم كان محكومًا عليه بالسجن المشدد لمدة 31 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث بادر المتهمون بإطلاق النيران تجاه القوات التي ردّت بالمثل، وأسفر الاشتباك عن مصرعهم جميعًا.

وأسفرت عمليات التفتيش في موقع الاشتباك عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت أكثر من 16 كيلوجرامًا من الحشيش والشابو، بالإضافة إلى 13 قطعة سلاح ناري، بينها 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، و2 فرد محلي الصنع. وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 17 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق لكشف باقي خيوط النشاط الإجرامي للعناصر الثلاثة.