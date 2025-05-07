باكستان تُعلن مقتل وإصابة 72 شخصًا في الهجمات الهندية

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل 26 شخصا، على الأقل في هجمات هندية على أهداف باكستانية.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني أن 46 شخصا أصيبوا.

وكانت الهند قد شنت في وقت سابق هجمات صاروخية عبر الحدود إلى باكستان، حيث قالت إنها استهدفت ملاجئ الجماعات المسلحة التي كانت وراء الهجوم الذي وقع أواخر أبريل الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أودى بحياة ما لا يقل عن 26 مدنيا.

وذكرت تقارير هندية أن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قتلوا في قصف باكستاني في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن باكستان لديها " كل الحق في الرد بصورة مناسبة على هذا العمل الحربي الذي فرضته الهند، ويتم الآن القيام برد مناسب".

وقال مكتب شريف إنه حضر اليوم الأربعاء اجتماعا أمنيا مع مجلسه الأمني، بما في ذلك قادة الجيش وكبار مسؤولي الاستخبارات لمناقشة الوضع الراهن بين الجارتين النوويتين.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الإعلام عطا الله تارار إن الصواريخ الباكستانية أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية.

وقالت مصادر عسكرية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنها بدأت في استهداف البنية التحتية العسكرية في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.