قيادي حوثي: وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل

وكالات

قال قيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، لوكالة "رويترز"، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمريكيين لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأكد المسؤول الحوثي، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن لم يتضمن أي محادثات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، موضحًا أن سلطنة عُمان توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لوقف استهداف السفن الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن.

وقال ناطق في وزارة الخارجية العُمانية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، إنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع (الجانبين) بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين".

وأعربت سلطنة عُمان عن "شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، معربة عن أملها أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستوقف الغارات على الحوثيين، بعد أن أبلغت الجماعة اليمنية واشنطن بأنها "لا يريدون القتال بعد الآن".

وفي 15 مارس الماضي، بدأ الطيران الأمريكي في شن هجماته شبه اليومية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، بهدف تدمير القدرات العسكرية للجماعة ووقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.