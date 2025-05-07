مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس

كتبت- أسماء البتاكوشي:

قالت جمهورية مصر العربية، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا، داعية الهند وباكستان إلى التهدئة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "تتابع مصر بقلق بالغ التطورات الراهنة بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان، والتي شهدت أمس تبادل القصف مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وتؤكد على أهمية بذل كافة المساعي لتحقيق التهدئة ونزع فتيل الأزمة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى مزيد من التطور والتصعيد".

كما تدعو مصر، الهند وباكستان إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، وإعلاء لغة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدة على أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين في تحقيق الهدوء والاستقرار.