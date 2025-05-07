الهند تعلن مقتل وإصابة 140 باكستانيًا خلال ضربة صاروخية

(وكالات)

نفذت الهند سلسلة من الضربات الصاروخية الدقيقة داخل الأراضي الباكستانية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا، وذلك وفق ما أفادت به قناة NDTV الهندية نقلًا عن مصادر حكومية.

وأطلقت الهند اسم "سندور"، على هجماتها العسكرية ضد باكستان والتي قالت إنها جاءت كرد مباشر على الهجوم الذي استهدف منطقة بَهالجام في إقليم كشمير، والذي اتهمت فيه الهند باكستان.

وقالت القناة الهندية، إن الضربات استهدفت تسعة مواقع محددة بدقة داخل باكستان وكشمير، نُفذت خلالها 24 ضربة صاروخية باستخدام أسلحة موجهة عالية الدقة.

وأكدت المصادر أن الهجمات أدت إلى إصابة أكثر من 60 آخرين، إلى جانب تدمير بنية تحتية عسكرية يُشتبه بأنها تابعة لجماعتي "لشكر طيبة" و"جيش محمد"، وهما جماعتان تزعم نيودلهي أنهم نفذوا هجمات عسكرية داخل الأراضي الهندية، وتُعتبران من بين أبرز الجماعات التي تنشط في كشمير ومناطق حدودية أخرى.

ووصفت الجهات الرسمية هذه المواقع بأنها "مراكز محورية للأنشطة العسكرية"، مشيرة إلى أن الضربات كانت "منسقة بعناية" وتم تنفيذها "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة"، ما ساهم في توجيه "ضربة استراتيجية لقدرات هذه الجماعات".