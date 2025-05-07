بسبب الحرب بين الهند وباكستان.. خطوط طيران آسيوية تغير مسارها وتلغي رحلات

وكالات

قالت عدة شركات طيران آسيوية، اليوم الأربعاء، إنها غيرت مسار رحلاتها أو ألغتها من وإلى أوروبا بسبب اشتباك بين الهند وباكستان.

وغيرت أكثر من 20 رحلة طيران تجارية مسارها لتجنب المجال الجوي الباكستاني.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار24"، المتخصص في رصد وتتبع الطائرات، أن شركات طيران ألغت 52 رحلة من وإلى باكستان بحلول صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويأتي ذلك عقب التصعيد الأخير بين الهند وباكستان، الذي وصل إلى توجيه ضربات عسكرية متبادلة بين الطرفين.

وشنت الهند، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا صاروخيًا مفاجئًا على باكستان، ما أودى بحياة 26 شخصًا وإصابة 46 آخرين في عدّة مواقع، بحسب مسؤولين في إسلام أباد. ردًا على هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 26 سائحًا في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، أواخر أبريل الماضي. وحملت نيودلهي، إسلام أباد مسؤولية الحادث.

وسرعان ما ردّت باكستان بقصف مدفعي على طول خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن بلاده ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند، مؤكدًا استعداد بلاده لإجراء حوار مع نيودلهي.