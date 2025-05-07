ليست سهلة.. روسيا تعلق على إمكانية استعادة العلاقات مع أمريكا



(وكالات)

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن استعادة العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو ليست بالأمر الهين، كاشفة عن وجود جهود جارية لاستئناف الاتصالات على أكثر من مسار.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية الرسمية، قالت زاخاروفا إن "الاتصالات يجري استعادتها"، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين كانت في "حالة انقطاع تام"، وهو ما يجعل عملية إحيائها معقدة، لكنها تسير رغم ذلك "عبر عدة مسارات".

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع تصريحات لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أن موسكو قدمت ما وصفه بـ"تنازل رائع" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا أوقفت تقدمها نحو الاستيلاء الكامل على البلاد، في خطوة يرى فيها ترامب مؤشراً إيجابياً نحو التسوية.

وخلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء النرويجي في البيت الأبيض، ذهب ترامب، أبعد من ذلك عندما قال إن روسيا لا تُشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بل توقع أن تُبدي موسكو وكييف، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، استعدادها لقبول شروط التسوية. وقال بثقة: "أعتقد أنهم سيوافقون... أعتقد أننا سننهي هذا الأمر قريباً".

وفي معرض حديثه عن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014 دون قتال، أقر ترامب بصعوبة استعادة كييف للمنطقة، لافتاً إلى أن القرم قد "سُلمت إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة"، وهو تصريح قد يُفسر على أنه اعتراف ضمني بشرعية الأمر الواقع الذي فرضته موسكو، ما يُثير تساؤلات حول مستقبل التسوية الشاملة.