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مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة

10:13 ص الأربعاء 07 مايو 2025

وزارة الخارجية المصرية

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(وكالات)

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بنجاح الجهود العمانية والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.

وأعربت مصر عن أملها، في أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابياً على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

كما أعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة التزاماً بهذا الاتفاق، بما يعطي دفعة بناءة لإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة ولجهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وزارة الخارجية المصرية وقف إطلاق النار اليمن الولايات المتحدة
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مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة