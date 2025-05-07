اليمن.. 500 مليون دولار حجم الخسائر جراء الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء

وكالات

أفاد مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، بأن حجم الخسائر الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على المطار تُقدر بنحو 500 مليون دولار، مؤكدًا أن ذرائع العدو لاستهداف المطار لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل لاستخدامه لأغراض غير إنسانية.

وقال الشايف، إن شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت 3 طائرات في العدوان الصهيوني ولم يبق لها إلا طائرة واحدة كانت في عمان، مشيرًا إلى أنه يوجد بدائل لإعادة تشغيل المطار بشكل مؤقت وتحتاج صنعاء إلى وقت طويل لتأهيله.

وتابع مدير عام مطار صنعاء: "العدوان الصهيوني أسفر عن تدمير الصالات في المطار و6 طائرات من بينها 3 للخطوط اليمنية".

وفي وقتٍ مبكر من اليوم الأربعاء، قال المدير العام لمطار صنعاء الدولي، في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت به من جراء الهجوم الإسرائيلي.

نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من اضرار فادحة.

تقرر تعليق جميع انواع الرحلات من والى المطار

حتى إشعار أخر. pic.twitter.com/W73HtTf3P3 — Khaled alshaief خالد الشايف (@KAlshaief) May 7, 2025

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، أن عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا استهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات، كما استهدفت غارة أمريكية إسرائيلية مصنع إسمنت عمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف الحوثيون، أن عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا ثالثًا يستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث في صنعاء.

ومن جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الضربات طالت مدارج الطيران وبرج المراقبة في مطار صنعاء، إلى جانب منشآت حيوية تشمل محطة كهرباء، وخزانات وقود

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.