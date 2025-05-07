باكستان: استدعينا القائم بالأعمال الهندي لنسلم له احتجاجنا على ضربات بلاده "غير المبررة"

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام أباد استدعت القائم بالأعمال الهندي لتسلم احتجاج باكستان الشديد على الضربات الهندية "غير المبررة" لمواقع عدة.

وقالت الخارجية الباكستانية، إنه تم إبلاغ الجانب الهندي بأن العدوان الصارخ الذي ارتكبته يعد انتهاكًا واضحًا لسيادة باكستان، موضحة أنها حذرت الجانب الهندي أن مثل هذا السلوك الطائش يشكل تهديدًا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وصباح اليوم الأربعاء، شنت الهند هجومًا صاروخيًا مفاجئًا على باكستان، ما أودى بحياة 26 أشخاص وإصابة 46 آخرين في عدّة مواقع، بحسب مسؤولين في إسلام أباد. ردًا على هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 26 سائحًا في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، أواخر إبريل الماضي.

ومن جانبها، سرعان ما ردّت باكستان بقصف مدفعي على طول خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.