خارجية باكستان: سفير تركيا عبر عن تضامنه مع إسلام أباد

وكالات

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن سفير تركيا عبر لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، عن تضامن بلاده مع باكستان عقب الهجوم الهندي.

وعقب الهجوم الهندي، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، بحثا خلاله تطورات التصعيد الأخير بين إسلام أباد ونيودلهي.

وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، بحث فيدان ودار، خلال الاتصال الهاتفي المستجدات الأخيرة عقب توتر العلاقات بين باكستان والهند.

وصباح اليوم الأربعاء، شنت الهند هجومًا صاروخيًا مفاجئًا على باكستان، ما أودى بحياة 26 أشخاص وإصابة 46 آخرين في عدّة مواقع، بحسب مسؤولين في إسلام أباد. ردًا على هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 26 سائحًا في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، أواخر أبريل الماضي.

وسرعان ما ردّت باكستان بقصف مدفعي على طول خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن بلاده ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند، مؤكدًا استعداد بلاده لإجراء حوار مع نيودلهي.