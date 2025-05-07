تحطم 3 طائرات حربية هندية داخل البلاد والأسباب مجهولة



وكالات

أعلنت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر أمني هندي، أن ثلاث طائرات حربية هندية تحطمت داخل الأراضي الهندية اليوم الأربعاء، ولا تزال أسباب الحوادث مجهولة حتى الآن.

أكدت مصادر حكومية محلية وشرطة في الهند وقوع الحوادث في مناطق جامو وكشمير، بينما لم تصدر وزارة الدفاع الهندية بيانا يوضح ملابسات أو أسباب تحطم الطائرات حتى اللحظة، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري كبير بين الهند وباكستان، حيث أعلنت إسلام آباد أيضا إسقاط خمس طائرات هندية خلال المواجهات الأخيرة.

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في كشمير الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين.

فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية.

وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

من جهتها أبلغت باكستان مجلس الأمن الدولي بحقها في الرد على الضربات الهندية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن باكستان ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء حوار مع نيودلهي.