بكين تدعو الهند وباكستان إلى الالتزام بضبط النفس والمحافظة على الهدوء



وكالات

دعت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الأربعاء، الهند وباكستان إلى التزام ضبط النفس والمحافظة على الهدوء، وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد.

وجاء في البيان الصيني: "ندعو الهند وباكستان إلى إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء والتحلي بضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا".

وأعربت الصين عن "أسفها للعمل العسكري الهندي"، وكذلك أعربت عن قلقها إزاء التطورات الحالية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تعارض كافة أشكال الإرهاب.

في وقت سابق، أكد الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان.

وأعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها.

ووفقا لبيان رسمي، فإن العملية نفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفت بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.