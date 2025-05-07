وزير دفاع باكستان: سننهي التوترات إذا تراجعت الهند



وكالات

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الأربعاء، إن إسلام آباد مستعدة لإنهاء العمل العسكري ضد الهند إذا تراجعت نيودلهي عن ذلك.

وتحدث وزير الدفاع الباكستاني عن رد بلاده على الضربات العسكرية الهندية صباح الأربعاء، إذ قال إن باكستان ستنهي التوترات إذا تراجعت الهند.

وأكد آصف، أن جنودا هنودا أسروا، لكنه صرح لاحقا بأنه لم يؤسر أي جندي هندي، بحسب روسيا اليوم.

كان محمد آصف صرح في وقت سابق لقناة بلومبرج التلفزيونية، أن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الهند.

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، بعد هجوم دام في كشمير الهندية، وردت الهند بضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل باكستان وكشمير الخاضعة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين.

فيما توعدت باكستان بالرد وتبادلت الدولتان القصف المدفعي، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في وقت سابق أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام "كشمير" بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية.

وأشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

من جهتها أبلغت باكستان مجلس الأمن الدولي بحقها في الرد على الضربات الهندية.