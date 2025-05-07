وكالة ANI: الهند قصفت 4 أهداف داخل باكستان و5 في كشمير



وكالات

نقلت وكالة ANI للأنباء عن مصادر، أن 4 من الأهداف الـ9 التي ضربتها القوات الهندية خلال عملية سيندور كانت في باكستان أما الأهداف المتبقية فكانت على الجانب الباكستاني من كشمير.

ووفقا لمعلومات الوكالة، تم تحقيق إصابة كافة الأهداف المحددة في القصف الذي شمل مناطق في مدن بهاولبور وموريديك وسيالكوت الباكستانية.

وقد تم استخدام ذخائر عالية الدقة في التدمير، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وبحسب وزارة الدفاع الهندية، بدأت القوات الهندية ليلة السابع من مايو عملية "سيندور" وضربت 9 أهداف في باكستان.

وذكر التقرير الوزارة، أن الضربات استهدفت مواقع "كان يتم منها التخطيط والتوجيه لشن هجمات إرهابية ضد الهند".

وقالت الوزارة الهندية، إن هذه الخطوات تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالغام، الذي أسفر عن مقتل 25 هنديا ونيباليا واحدا.

من جانبها أفادت وكالة PTI، أن الجيش الهندي استهدف خلال عملية سيمدور، تسعة معسكرات إرهابية.

وذكرت أن القصف تركز على معسكرات تابعة للجماعة الإرهابية "جيش محمد"، في باهاوالبور ومظفر آباد وسارجان وكوتلي، وللجماعة الإرهابية "لشكر طيبة" في موريدكي وبارنالا ومظفر آباد، وكذلك لـ"حزب المجاهدين" الإرهابي في سيالكوت وكوتلي.