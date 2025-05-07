11 قتيلا و35 مصابا جراء اشتباكات الهند وباكستان



وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، فجر اليوم الأربعاء، أن 8 مدنيين قتلوا في 24 ضربة شنها الجيش الهندي على 6 مواقع في باكستان، إذ أسفرت أيضا عن سقوط 35 جريحا ومفقودين اثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الليفتنانت جنرال أحمد شودري، إنه في عداد القتلى الـ8 فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات قُتلت في مسجد في بهاولبور بإقليم البنجاب الباكستاني.

من جهته، أعلن الجيش الهندي، أن 3 مدنيين هنود قتلوا الأربعاء في قصف مدفعي شّنه الجيش الباكستاني عبر الحدود بين البلدين ردّا على قصف صاروخي هندي استهدف الأراضي الباكستانية.

وقال الجيش في بيان: "إن 3 مدنيين أبرياء فقدوا أرواحهم بقصف عشوائي باكستاني، مشيرا إلى أن وحداته ردت على هذه النيران بشكل متناسب.

وهاجمت الهند 9 مواقع في باكستان والشطر الذي تديره إسلام اباد من كشمير، فيما يعد أسوأ قتال منذ سنوات بين الخصمين القديمين.

وقالت الشرطة، إن جيشي الجارتين النوويتين تبادلا القصف المدفعي وإطلاق النيران الكثيف عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقا لما ذكرته الغد.

وذكرت قناة سي.إن.إن نيوز-18 الهندية، نقلا عن مصادر في البلاد أن هجوم قوات نيودلهي أسفر عن مقتل 12 إرهابيا وإصابة 55 شخصا على الأقل، ولم يتسن لرويترز تأكيد هذه المعلومات على الفور.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب هجوم على سياح هندوس في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي.

وقتل متطرفون 26 رجلا في الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، وهو أسوأ هجوم يستهدف المدنيين في الهند منذ ما يقرب من 20 عاما.