البنتاغون ينفي استهداف الحوثيين لمقاتلة أمريكية سقطت في البحر الأحمر

وكالات

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، عن مصادر قولها، إن الحوثيون أطلقوا النار أمس الثلاثاء، على حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان"، رغم إعلان ترامب وقف إطلاق نار قبل ساعات.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن طائرة إف -18 المفقودة من على متن حاملة الطائرات هاري ترومان لم يتم استهدافها من قبل الحوثيين.

أفادت شبكة CNN في تقرير سابق، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بفقدان طائرة مقاتلة ثانية من طراز F/A-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، وذلك خلال أقل من أسبوع.

وذكرت الشبكة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث حتى الآن، غير أن مصدرين أشارا إلى أن الطائرة ربما أخفقت في التوقف أثناء محاولة الهبوط على متن الحاملة، ما أجبر الطيار وضابط أنظمة التسليح على القفز منها، وتمكنت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية من إنقاذهما، وهما بحالة جيدة رغم إصابتهما بجروح طفيفة.