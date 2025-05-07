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باكستان تنشر لقطات لإسقاط مقاتلات هندية خلال تصديها لهجوم جوي

05:21 ص الأربعاء 07 مايو 2025

باكستان والهند

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القاهرة – مصراوي

نشرت وسائل إعلام رسمية باكستانية، اليوم، مشاهد مصورة قالت إنها توثق لحظة تصدي الدفاعات الجوية الباكستانية لهجوم شنته مقاتلات هندية على أهداف داخل الأراضي الباكستانية.

وبحسب مصادر أمنية باكستانية، تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة، أثناء الهجوم الذي وصفته إسلام أباد بأنه "عدوان سافر".

ولم تعلق الهند رسميًا حتى الآن على هذه المزاعم، فيما لم يتسن التحقق من صحة المقاطع المصورة بشكل مستقل من قبل وسائل إعلام دولية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متصاعد بين الجارتين النوويتين، عقب اتهامات متبادلة وعمليات عسكرية متكررة على جانبي خط السيطرة في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأكد مسؤول حكومي باكستاني رفيع ثانٍ، نفس قائمة الطائرات التي تم إسقاطها، ولم توضح الإفادة مكان أو كيفية إسقاط الطائرات بدقة.

وكان مسؤولون باكستانيون، قد أشاروا في وقت سابق إلى إسقاط ثلاث طائرات ومسيّرة واحدة.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام باكستانية، إن الجيش الباكستاني رد في ضربة انتقامية بتدمير مقر لواء بالجيش الهندي.

وفقًا للمصادر، كانت الضربة جزءًا من رد عسكري أوسع على العدوان الهندي الأخير.

وأكدت مصادر أمنية يوم الثلاثاء، نقلتها قناة سما الإخبارية، أن القوات المسلحة الباكستانية دمرت مقر لواء في الجيش الهندي في خطوة انتقامية كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الضربة جاءت في إطار رد عسكري موسع على العدوان الهندي الأخير، مضيفين أن "القوات المسلحة الباكستانية حققت تقدمًا في مواقع متعددة، مُنفذةً رداً حاسمًا وقويًا على مواقع العدو".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه التوترات بين الجارتين النوويتين تصاعدًا، عقب سلسلة من الهجمات والانتهاكات عبر الحدود.

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