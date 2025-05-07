تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء عقب الهجوم الإسرائيلي



وكالات

أعلن مدير عام مطار صنعاء صباح اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المطار.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، مطار صنعاء ما أدى إلى تعطيله بالكامل، وخروجه عن الخدمة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في خطوة تصعيدية جديدة جاءت بعد ساعات من قصف مماثل استهدف محافظة الحديدة غرب اليمن.

وبحسب وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، فقد ترافقت الغارات الإسرائيلية مع ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية متزامنة استهدفت مواقع في جنوب غرب العاصمة، شملت منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية الواقعة في مديرية سنحان.