سي إن إن: تحطم واختفاء مقاتلة أمريكية ثانية في البحر الأحمر خلال أسبوع



وكالات

كشفت شبكة CNN، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، عن فقدان طائرة مقاتلة ثانية من طراز F/A-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر، وذلك خلال فترة لم تتجاوز الأسبوع.

وبحسب الشبكة، فإن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة حول الحادث. لكن اثنين من المصادر رجّحا أن الطائرة فشلت في التوقف أثناء محاولة الهبوط على متن الحاملة، ما اضطر الطيار وضابط أنظمة الأسلحة إلى القفز من الطائرة. وقد تم إنقاذ الاثنين بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأمريكية، وهما على قيد الحياة، رغم إصابتهما بجروح طفيفة.

وأشار مصدران إلى أن الطائرة سقطت في البحر ولم يُعثر عليها حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران شنت هجومًا على الحاملة "ترومان" يوم الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب عن هدنة مؤقتة مع الجماعة في وقت سابق من اليوم نفسه. ولم يُعرف بعد ما إذا كان هناك رابط بين الهجوم والحادث الجوي.

وقد أحال مكتب وزير الدفاع الأمريكي الأسئلة المتعلقة بالحادث إلى البحرية الأمريكية والقيادة المركزية (CENTCOM)، فيما ذكرت CNN أنها تواصلت مع الجهتين للحصول على تعليق رسمي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من سقوط طائرة أخرى من الطراز نفسه من على متن "ترومان"، حيث أشارت التقارير حينها إلى أن الحاملة نفذت مناورة حادة لتفادي صواريخ الحوثيين، ما تسبب في سقوط الطائرة.

وتُقدّر تكلفة الطائرة المقاتلة F/A-18 سوبر هورنت بأكثر من 60 مليون دولار، وفقًا للبحرية الأمريكية.