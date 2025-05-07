ترامب: 3 محتجزين قتلوا في غزة و21 ما زالوا أحياء



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، أن 3 من المحتجزين في قطاع قضوا بينما الـ21 الآخرون هم على قيد الحياة.

وبحسب آخر إحصائية نشرها الجيش الإسرائيلي، فإنه من أصل 251 شخصا اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، هناك 58 محتجزا في القطاع الفلسطيني بينهم 34 فارقوا الحياة.

ويضاف إلى هؤلاء جندي إسرائيلي قُتل في حرب 2014 بين الدولة العبرية وحماس وتحتجز الحركة الفلسطينية حتى اليوم جثّته، وفقا للغد.

وقال الرئيس الجمهوري على هامش فعالية في البيت الأبيض، إنه من بين هؤلاء الأشخاص الـ59، 21 لا يزالون على قيد الحياة، و3 أموات.

وأضاف: "نريد أن نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من المحتجزين. هذا وضع مروّع".

ومن المقرر أن يزور ترمب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة بين 13 و16 مايو الجاري.