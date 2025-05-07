الهند تٌعلن مقتل 3 مدنيين بنيران باكستانية عبر الحدود



القاهرة- مصراوي

أعلن الجيش الهندي، أن ثلاثة مدنيين في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية قُتلوا نتيجة قصف مدفعي نفذته القوات الباكستانية من مواقع عبر الحدود.

وجاء في بيان للجيش الهندي، أن الجيش الباكستاني "لجأ إلى إطلاق نار عشوائي وقصف مدفعي" من مواقع على خط المراقبة الذي يفصل إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأضاف البيان، أن الجيش الهندي يرد بطريقة متناسبة.

وأعلنت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، مقتل 8 باكستانيين وإصابة 35 وفقدان 2 إثر القصف الهندي.

وأكد مسؤول بالشرطة الهندية، استمرار القصف عبر معظم خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير المتنازع عليها.

وفي إطار ذلك، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شركة سبايس جيت الهندية للطيران، إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن.