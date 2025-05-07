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بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى الهند وباكستان

03:49 ص الأربعاء 07 مايو 2025

علم-بريطانيا-العظمى

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لندن - (د ب أ)

أصدرت بريطانيا تحذيرا لرعاياها من السفر إلى الهند وباكستان وسط تصاعد التوتر بين الجارتين.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أنه في ليلة 6 مايو بتوقيت المملكة المتحدة، ذكرت وزارة الدفاع الهندية أنها قصفت 9 مواقع في باكستان والجزء الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير، وردا على ذلك، وردت تقارير عن إطلاق نيران المدفعية الباكستانية عبر خط المراقبة.

وقالت الوزارة، إنها تنصح بعدم السفر ضمن مسافة 5 أميال "8 كيلومترات" من الحدود بين باكستان والهند، والسفر ضمن مسافة 10 أميال من خط المراقبة، وهو الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين، وإلى إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب باكستان.

وأضافت: "نحن مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب، يجب على الرعايا البريطانيين البقاء على إطلاع دائم بنصائحنا المتعلقة بالسفر واتباع نصائح السلطات المحلية".

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