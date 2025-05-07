بالصور.. آثار الهجوم الهندي على مواقع في باكستان

وكالات

في خطوة كانت متوقعة، نفّذت الهند ضربات عسكرية ضد ما وصفته بـ"معسكرات إرهابية" داخل باكستان، ردًا على الهجوم المسلح الذي وقع الشهر الماضي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين وأسفر عن سقوط 26 شخصاً.

وذكرت "نيودلهي" في بيان صادر عنها صباح اليوم الأربعاء، أنها لم تستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية، واصفًة تحركاتها بأنها "دقيقة ومحسوبة".

وأشارت في وقت لاحق إلى أن القوات الباكستانية ردّت بإطلاق نيران المدفعية على مناطق تخضع لسيطرة الهند في كشمير.

واستهدفت الهند في هجومها على باكستان 5 مناطق وفق ما ذكرت الأخيرة، وتتضمن المناطق 3 في الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم كشمير وهي "مظفر آباد، كوتلي، باج"، إضافة لمنطقتي بهاولبور وموريدكي في إقليم البنجاب الباكستاني.

من جانبه، أوضح متحدث عسكري باكستاني، أن الهجوم الهندي أسفر عن مقتل 8 باكستانيين وإصابة 35 وفقدان 2 إثر القصف الهندي، وفق ما ذكرته رويترز.

في السياق ذاته، أشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن الهند فقدت 5 طائرات في هجومها الأخير على باكستان.

وأظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار القصف الهندي على باكستان، ومنها صور لمبنى متضرر في مظفر آباد، عاصمة الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير.