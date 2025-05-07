بسبب ضربات باكستان الانتقامية.. الخطوط الجوية الهندية تلغي وتحوّل مسارات رحلاتها



القاهرة- مصراوي

أعلنت عدة شركات طيران هندية إلغاء رحلاتها إلى كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وإلى بعض المدن في الولايات الحدودية مثل راجاستان والبنجاب.

وقالت شركة SpiceJet، إن المطارات في شمال الهند، بما في ذلك دارامشالا، ليه، جامو، سريناجار وأمريتسار قد أُغلقت، مما أثر على رحلاتها من وإلى هذه الوجهات.

أما شركة IndiGo، فقد نشرت عبر منصة "إكس"، أن رحلاتها من وإلى هذه المدن تأثرت بسبب تغيّرات في ظروف المجال الجوي.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية Air India، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى جامو، سريناجار ليه، جودبور، أمريتسار، بوج، جامناجار، تشانديجار، وراجكوت حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

كما ذكرت الشركة أنها حوّلت مسار رحلتين دوليتين كانتا متجهتين إلى مدينة أمريتسار في ولاية البنجاب إلى العاصمة نيودلهي.

من جانبها، قالت وسائل إعلام باكستانية، إن الجيش الباكستاني رد في ضربة انتقامية بتدمير مقر لواء بالجيش الهندي.

ووفقًا للمصادر، كانت الضربة جزءًا من رد عسكري أوسع على العدوان الهندي الأخير.

وأكدت مصادر أمنية الثلاثاء، نقلتها قناة سما الإخبارية، أن القوات المسلحة الباكستانية دمرت مقر لواء في الجيش الهندي في خطوة انتقامية كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الضربة جاءت في إطار رد عسكري موسع على العدوان الهندي الأخير، مضيفين أن "القوات المسلحة الباكستانية حققت تقدمًا في مواقع متعددة، مُنفذةً رداً حاسمًا وقويًا على مواقع العدو".