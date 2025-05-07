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في ضربة انتقامية.. باكستان تُدمر مقر لواء بالجيش الهندي

02:54 ص الأربعاء 07 مايو 2025

باكستان والهند

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القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام باكستانية، إن الجيش الباكستاني رد في ضربة انتقامية بتدمير مقر لواء بالجيش الهندي.

وفقًا للمصادر، كانت الضربة جزءًا من رد عسكري أوسع على العدوان الهندي الأخير.

وأكدت مصادر أمنية يوم الثلاثاء، نقلتها قناة سما الإخبارية، أن القوات المسلحة الباكستانية دمرت مقر لواء في الجيش الهندي في خطوة انتقامية كبيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الضربة جاءت في إطار رد عسكري موسع على العدوان الهندي الأخير، مضيفين أن "القوات المسلحة الباكستانية حققت تقدمًا في مواقع متعددة، مُنفذةً رداً حاسمًا وقويًا على مواقع العدو".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه التوترات بين الجارتين النوويتين تصاعدًا، عقب سلسلة من الهجمات والانتهاكات عبر الحدود.

ومن جانبها قالت مصادر أمنية وحكومية باكستانية لـ "سي إن إن" إن باكستان أسقطت طائرة هندية ثالثة.

وأوضح مصدر استخباراتي باكستاني رفيع المستوى أن ثلاث طائرات هندية تم إسقاطها في مواقع "داخل الأراضي الهندية"، بالإضافة إلى طائرة مسيرة.

وأكد مصدر حكومي باكستاني رفيع المستوى لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن ثلاث طائرات وطائرة مسيرة تم إسقاطها.

وأعلنت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، مقتل 8 باكستانيين وإصابة 35 وفقدان 2 إثر القصف الهندي.

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