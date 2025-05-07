باكستان: الهند استهدفت 6 مواقع بـ24 ضربة صاروخية وخسرت 5 طائرات



وكالات

قال متحدث عسكري باكستاني، إن الهند استهدفت 6 مواقع بـ 24 ضربة صاروخية.

‌‏وأوضح وزير الدفاع الباكستان، أن الهند خسرت 5 طائرات.

وأعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، مقتل 8 باكستانيين وإصابة 35 وفقدان 2 إثر القصف الهندي.

وأكد مسؤول بالشرطة الهندية، استمرار القصف عبر معظم خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير المتنازع عليها.

وفي إطار ذلك، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شركة سبايس جيت الهندية للطيران، إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن.

وكانت متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، أعلن تأجيل الرحلات التي لم تقلع بعد.

قال وزير الإعلام الباكستاني عطاالله تارا، إن الهند وجهت بإقدامها على تنفيذ هجمات جبانة ضد المدنيين الأبرياء والمساجد في باكستان إهانة لكرامة الأمة.

‌‏وأشار تارار، إلى أن القوات المسلحة الباكستانية ترد على العدو ردا ساحقا يعكس تماما مشاعر الشعب وتطلعاته.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن الجيش الباكستاني أسقط طائرتين هنديتين وأخرى مسيرة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن الهند انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل المجال الجوي الهندي، معربة عن إدانتها الشديدة أفعال الهند.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، بانعقاد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي عقب التصعيد الهندي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الجيش الهندي العدو شن هجوما جبانا على 5 مواقع في باكستان ويجري الرد عليه بكل قوة.

وأكد شريف، أن باكستان لديه كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند، مشددا على أن الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتها المسلحة ومعنويات الشعب في أعلى درجاتها.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن يسمحا له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة.

وقال شريف، إن الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الهندية، بينما لم يفصح عن أيّة تفاصيل تتعلق بالرد وكيفيته.

وأعلن رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، حالة الطوارئ في الإقليم وتأهب المستشفيات وقوات الأمن، في أعقاب الهجوم الصاروخي الهندي على البلاد.